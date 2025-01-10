За счетчики можно не переживать – начислять за них дополнительную сумму не будут: что нового придумали для собственников Ольга БезродняяПроверка счетчиков была обязанностью собственника квартиры и ему приходилось порой рассчитываться за несвоевременную проверку лишними расходами.