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Женщина выжила во время испанки, но спустя 103 года умерла от COVID

Женщина выжила во время испанки, но спустя 103 года умерла от COVID

Josh Edelson, AP Долгожительница из США скончалась в возрасте 105 лет. Обладательница крепкого здоровья пережила бушевавшую в начале двадцатого года эпидемию испанки и сейчас умерла не от старости, а от последствий другой эпидемии - коронавируса.

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