Женщина выжила во время испанки, но спустя 103 года умерла от COVID

Josh Edelson, AP Долгожительница из США скончалась в возрасте 105 лет. Обладательница крепкого здоровья пережила бушевавшую в начале двадцатого года эпидемию испанки и сейчас умерла не от старости, а от последствий другой эпидемии - коронавируса.