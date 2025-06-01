В Москве выросли тарифы на проезд в транспорте

Стоимость разовой поездки составляет 67 рублей.фото: Воронин Денис/Агентство «Москва»Цена билета на общественный транспорт Москвы по тарифу «Кошелек», «Единый» с лимитом и при оплате банковской картой выросла на 4–6 рублей с 1 июня.