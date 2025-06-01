ГлагоL
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ГлагоL

22 756 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Галивец
    Вы серьезно? Что покажем? Красные очередные линии?Симоньян оценила ...
  • Ural Karahanow
    Ну теперь то мы им покажем! Ухххх...!!!Симоньян оценила ...
  • Александр Корякин
    Какой он у нас деликатный этот песковПесков счел некор...

В Москве выросли тарифы на проезд в транспорте

В Москве выросли тарифы на проезд в транспорте

Стоимость разовой поездки составляет 67 рублей.фото: Воронин Денис/Агентство «Москва»Цена билета на общественный транспорт Москвы по тарифу «Кошелек», «Единый» с лимитом и при оплате банковской картой выросла на 4–6 рублей с 1 июня.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх