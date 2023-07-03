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Bloomberg: когда американский СПГ вступит в конкуренцию с российским газом в Китае

Bloomberg: когда американский СПГ вступит в конкуренцию с российским газом в Китае

Китай активно покупает природный газ, заключая невероятное количество долгосрочных контрактов, и официальные лица выражают удовольствие, что импортеры продолжают заключать большие сделки даже после того, как глобальный энергетический кризис ослаб.

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