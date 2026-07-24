Спецназ России и Мьянмы уничтожил базу «террористов» в джунглях

В Мьянме завершились совместные учения с российским спецназом. Завершающим этапом учебно-методического сбора стала отработка тактических действий по уничтожению незаконных бандформирований в условиях горной и труднопроходимой местности.
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