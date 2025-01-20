Krafton рассказывает о своих планах Южнокорейский издатель Krafton Inc. представил с...

Krafton рассказывает о своих планахЮжнокорейский издатель Krafton Inc. представил свою бизнес-стратегию на 2025 год, обозначив подход к управлению, распределению ресурсов, приобретению IP, разработке собственных игр и другим направлениям работы.
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