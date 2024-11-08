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Морковное печенье с кокосовым кремом: рецепт нежного и полезного десерта

Морковное печенье с кокосовым кремом: рецепт нежного и полезного десерта

Морковное печенье — это не только вкусный, но и полезный десерт. Нежное, с едва уловимой сладостью моркови и ореховыми нотками, оно отлично сочетается с воздушным кокосовым кремом, который добавляет экзотические оттенки вкуса.

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