Готовивший теракты в отношении российских офицеров украинец признал вину

Украинец признал вину в попытках передать посылки с взрывчаткой офицерам ВС РФ Гражданин Украины Вадим Чалый (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) признал вину в попытках передать посылки с взрывчаткой офицерам Вооруженных сил (ВС) России.
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