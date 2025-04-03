Готовивший теракты в отношении российских офицеров украинец признал вину

Украинец признал вину в попытках передать посылки с взрывчаткой офицерам ВС РФ Гражданин Украины Вадим Чалый (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) признал вину в попытках передать посылки с взрывчаткой офицерам Вооруженных сил (ВС) России.