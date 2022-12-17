ЧМ-2022. Матч за 3-е место. Хорватия сыграет с Марокко. Онлайн-трансляция начнется в 18:00

ЧМ-2022. Матч за 3-е место. Хорватия сыграет с Марокко. Онлайн-трансляция начнется в 18:00

Сборная Хорватии сыграет с командой Марокко в матче за третье место на ЧМ-2022. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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