Иран назвал ложным заявление Трампа о якобы открытии Ормузского пролива Дональд Трамп снова выдал желаемое за действительное, заявив об открытии .
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Иран назвал ложным заявление Трампа о якобы открытии Ормузского пролива Дональд Трамп снова выдал желаемое за действительное, заявив об открытии .
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