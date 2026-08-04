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811 лет истории и народные традиции: в Едимоново отметили Ильин день

811 лет истории и народные традиции: в Едимоново отметили Ильин день

В Едимоново Конаковского округа ярко отметили «Ильин День — День Села». 2 августа в селе Едимоново Конаковского округа прошёл праздник «Ильин День — День Села», пропитанный духом традиций и глубокой исторической памятью.

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