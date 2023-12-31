Ежедневный гороскоп на 1 января 2024 года для всех знаков зодиака Елена Галицкая Понедельник, 1 января 2024 года, несмотря на то, что это всего лишь один день в календаре, обещает стать насыщенным и интересным, утверждают астрологи.
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