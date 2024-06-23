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Может ли КНДР провести свою спецоперацию по воссоединению единой Кореи?

Может ли КНДР провести свою спецоперацию по воссоединению единой Кореи?

В последние несколько лет появилось много желающих разрешить застарелые и кажущиеся нерешаемые территориальные проблемы с соседями военной силой.

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