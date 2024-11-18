Вдохновитесь 5 волшебными идеями маникюра с блестящими кончиками Алёна ЮрьеваКаждый праздник требует особенного подхода, и даже самый классический маникюр, например, френч, может стать настоящим украшением вашего образа, если добавить к нему немного магии.