Madonna wasn't always famous. Shortly before she made it big, she was turned down for a role in this popular series that ran from 1982 to 1987.
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