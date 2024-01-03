Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Неприкасаемую Собчак тоже начали отменять. Итог: Сбежала к маме в Питер

Неприкасаемую Собчак тоже начали отменять. Итог: Сбежала к маме в Питер

Avia.pro - Новости События, связанные с "нагой" вечеринкой, привели к серьезным изменениям в жизни известной светской львицы и журналистки Ксении Собчак.

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Комментарии
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Наталия
Все вернется на круги свои. Один раз, не так давно, когда запахло жареным, она уже сбежала не в Питер, как сейчас,  а аж  в Израиль, перейдя пешочком границу, засветив свой израильский паспорт. Вернулась, как ни в чем не бывало и опять взялась за старое.
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22 час.
Надежда Белугина
Думаю, возложенные на неё обязанности не дают ей возможности покинуть страну. Не всё выполнила, что намечено.
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22 час.
ВМ
Владимир Моргунов
А до Питера в катафалке укатила ????? ДАБЫ ФАНАТЫ НЕ ОСТАНОВИЛИ !!!
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5 час.

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