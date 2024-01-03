Неприкасаемую Собчак тоже начали отменять. Итог: Сбежала к маме в Питер

Наталия

Все вернется на круги свои. Один раз, не так давно, когда запахло жареным, она уже сбежала не в Питер, как сейчас, а аж в Израиль, перейдя пешочком границу, засветив свой израильский паспорт. Вернулась, как ни в чем не бывало и опять взялась за старое.