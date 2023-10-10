В ХАМАС заявили о готовности к переговорам о перемирии с Израилем

Израиль продолжил атаковать объекты в секторе Газа в ночь на 10 октября. В общей сложности с начала обострения конфликта Израиль поразил 1707 целей в Газе, в том числе 475 ракетных систем, 73 командных центра, а также 23 объекта стратегической инфраструктуры и 22 подземные цели, передает израильская государственная телерадиокомпания Kan.