Эксперт
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Эксперт

565 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Самбур
    какой нахуй демпфер!50%пошлину на экспорт а за отказ производства-национализация!Демпфер: «включит...
  • Виталий Кирпиченко
    Чего ж ты раньше молчал об этом. Сделали бы эту войнушку и жили бы припеваючи на всей Земле добрые люди! Вот тебе фла...Медведев нашел, к...
  • Сергей Дмитриев
    А почему  заглохло дело с возвращением евреев из Израиля в Крым, убежавшиъх туда от оголтелого Майдана? ОнЕ бы хорошо...Национализированн...

В ХАМАС заявили о готовности к переговорам о перемирии с Израилем

В ХАМАС заявили о готовности к переговорам о перемирии с Израилем

Израиль продолжил атаковать объекты в секторе Газа в ночь на 10 октября. В общей сложности с начала обострения конфликта Израиль поразил 1707 целей в Газе, в том числе 475 ракетных систем, 73 командных центра, а также 23 объекта стратегической инфраструктуры и 22 подземные цели, передает израильская государственная телерадиокомпания Kan.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх