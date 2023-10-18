В Красноярске придумали и собрали огромный снегоболотоход «Варяг»

Огромный снегоболотоход «Варяг» придумали и собрали в Красноярске. Мы не смогли обойти вниманием эту разработку местного бизнеса и попросили показать нам машину, покатать на ней по городу и форсировать реку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии