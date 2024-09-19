КНДР испытала тактическую баллистическую ракету со сверхкрупной боеголовкой

Испытание тактической баллистической ракеты «Хвасон-11-Да-4.5», оснащенной «сверхкрупной боеголовкой» / © ЦТАК В сообщении говорится, что лидер страны Ким Чен Ын лично руководил запуском баллистической ракеты «Хвасон-11-Да-4.
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