Покупка СПГ у США и возможность возвращения к «Газпрому»: планы Молдавии по газу Татьяна АрестоваСогласно заявлению Виктора Парликова, главы Министерства энергетики Молдавии, страна намерена купить первую партию СПГ из США.
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