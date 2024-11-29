Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Армянин Витошка заставляет русских детей извиняться на камеру, запрещает им играть на детской площадке и все это выкладывает в сеть

Армянин Витошка заставляет русских детей извиняться на камеру, запрещает им играть на детской площадке и все это выкладывает в сеть

Avia.pro - СМИ "Герой подъездных войн": как армянин Виталий "Витошка" Валерьевич кошмарит детей в Рязани В тихом Рязанском ЖК «Метропарк 2» разгорелся настоящий сериал о доблести, нравоучениях и локальной диктатуре.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
А почему эту семейку со всей многочисленной родней до сих пор не депортировали на малую родину. Этим тварям в России не место!
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6 час.
лл
лина любимцева
Армяне НАГЛЕЮТ!! Пора выселять обратно. Они мне цыганщину напоминают... Один-в-один..
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2 час.
В К
Не ужели мужики перевелись на Руси? Отловили вечерком этого мастурбека и отхерачили так, что бы он до конца дней своих срался и ссался под себя!
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2 час.

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