Армянин Витошка заставляет русских детей извиняться на камеру, запрещает им играть на детской площадке и все это выкладывает в сеть

ninikooo Митусова А почему эту семейку со всей многочисленной родней до сих пор не депортировали на малую родину. Этим тварям в России не место!

лл лина любимцева Армяне НАГЛЕЮТ!! Пора выселять обратно. Они мне цыганщину напоминают... Один-в-один..