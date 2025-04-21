Никита Михалков отправит бойцам СВО подаренное Черномырдиным американское ружье

Кинорежиссёр и телеведущий Никита Михалков отправит российским военным в зону спецоперации американское ружье Marlin Model 55, которое много лет назад ему подарил известный политик, заядлый охотник Виктор Черномырдин.
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