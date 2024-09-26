Самые востребованные б/у автомобили в августе

Наибольшей популярностью на российском вторичном авторынке пользуются автомобили старше 15 лет. По данным маркетингового агентства НАПИ, в августе 2024 года было продано 543,12 тысяч подержанных легковых автомобилей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии