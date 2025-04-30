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Газета Коммуна

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«Коммуна» от 30 апреля 2025 года: отчёт губернатора и секреты воронежской телебашни

Очередной номер «Коммуны» появился в продаже в воронежских газетных киосках в среду, 30 апреля.     Губернатор Александр Гусев 24 апреля выступил перед депутатами областной Думы с традиционным ежегодным отчётом: рассказал о ключевых достижениях 2024 года и обозначил стратегические направления развития области на перспективу.

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