«Коммуна» от 30 апреля 2025 года: отчёт губернатора и секреты воронежской телебашни

Очередной номер «Коммуны» появился в продаже в воронежских газетных киосках в среду, 30 апреля. Губернатор Александр Гусев 24 апреля выступил перед депутатами областной Думы с традиционным ежегодным отчётом: рассказал о ключевых достижениях 2024 года и обозначил стратегические направления развития области на перспективу.