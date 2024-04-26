Процессор HiSilicon Kirin 9010 внутри смартфонов Huawei Pura 70 тоже выпускается SMIC по 7-нм т...

Процессор HiSilicon Kirin 9010 внутри смартфонов Huawei Pura 70 тоже выпускается SMIC по 7-нм технологииПредставленные на прошлой неделе смартфоны Huawei семейства Pura 70, по логике вещей, оснащались самыми современными процессорами HiSilicon собственной разработки, и для американских чиновников интрига заключалась в том, сохранила ли компания SMIC возможность выпускать 7-нм чипы в условиях санкций.