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Тренер "Зенита" Семак не согласился с удалением Дивеева в матче против "Факела"

Тренер "Зенита" Семак не согласился с удалением Дивеева в матче против "Факела"

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак не согласился с удалением Игоря Дивеева в матче против воронежского «Факела» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Матч ТВ».

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