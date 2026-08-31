Минцифры: сети 5G появятся в городах РФ с населением более 1 млн человек

Сети связи пятого поколения должны появиться в городах России с населением более миллиона миллиона человек в скором будущем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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