The Foreign Hit Romcom Movie That Led To Dancing With The Stars' Creation

Baz Lurhmann directed this early '90s surprise hit that became a cultural sensation in Australia and is still inspiring reality television worldwide.
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