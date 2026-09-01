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The Foreign Hit Romcom Movie That Led To Dancing With The Stars' Creation

The Foreign Hit Romcom Movie That Led To Dancing With The Stars' Creation

Baz Lurhmann directed this early '90s surprise hit that became a cultural sensation in Australia and is still inspiring reality television worldwide.

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