ТАСС: ВСУ притесняют жителей правобережья Херсонской области

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Основными причинами конфликтов украинских солдат с мирным населением на правом берегу реки Днепр в Херсонской области являются размещение военных объектов рядом с гражданскими постройками, притеснения и изъятие имущества.
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