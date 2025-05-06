Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ТАСС: ВСУ притесняют жителей правобережья Херсонской области

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Основными причинами конфликтов украинских солдат с мирным населением на правом берегу реки Днепр в Херсонской области являются размещение военных объектов рядом с гражданскими постройками, притеснения и изъятие имущества.

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