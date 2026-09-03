У владельцев личных курятников появились вопросы к застрельщикам куручета

С 1 сентября владельцы личных личных курятников с числом более десяти птиц должны зарегистрировать их в системе «Хорриот».
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- Кто на самом деле...
ключевое во всем этом - "бюджет". к бабке не ходи! глобальные кукловоды выращивают глобальные пузыри, а наши местечковые чиновники в отсутствии допуска к глобальному корыту измышляют поборы местечкового уровня. причём с явно контрольной функцией без каких-либо улучшений для производителей сх продукции. т.е. вся бурная деятельность ориентирована исключительно на карман большого бизнеса, внутри которого как раз чиновники или их родственники. слов про малый бизнес много, а дела говорят о нехорошем.
Даёшь на каждую курицу электронный браслет Сильно много этих дармоедов развелось
Надо бесплатно выдавать цыплят всем, кто хочет выращивать кур👍
Чистейшей воды провокация, или вредительство перед выборами. Щас народ проголосует...
Наши чиновники насмотрелись на хохлятского пидора и тоже стали курить колумбийскую махорку?
Зарезал курицу-по 105й пойдешь
Вопросы: 1) в курятнике было, например, 7 кур, курица высидела 10 цыплят. Цыплята будут учитываться, как куры? 2) а петухи идут отдельной статьёй или они тоже числятся курами? 3) а утки, гуси, индейки учитываться не будут? Их ведь тоже едят, да и яйца у них вполне съедобные.