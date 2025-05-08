Хуснуллин проверил восстановление поврежденного обстрелом ВСУ дома в Луганске

ЛУГАНСК, 8 мая. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин проверил ход восстановления дома в квартале Ватутина в Луганске, который был поврежден в июне 2024 года в результате обстрела Вооруженных сил Украины.
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