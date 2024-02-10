А как у них: Ретрофотографии из американских магазинов и супермаркетов

Самообслуживание - популярный способ покупки продуктов. Сегодня многие не заморачиваются по поводу своего внешнего вида, когда отправляются в ближайший супермаркет за покупками, а магазины порой напоминают оптовый склад.
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