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Рустам Нигматуллин на Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности РТ: Новогодние праздники - один из напряженных и опасных периодов

Заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Татарстан состоялось сегодня в Доме Правительства РТ, Мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами республики.

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