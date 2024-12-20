Рустам Нигматуллин на Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности РТ: Новогодние праздники - один из напряженных и опасных периодов

Заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Татарстан состоялось сегодня в Доме Правительства РТ, Мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами республики.