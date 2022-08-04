Программа комплексного обустройства и развития центра Москвы за первое полугодие выполнена на 55%

Программа комплексного обустройства и развития центральной части города Москвы ежегодно формируется с 2011 года по четырем направлениям на основании Государственной Программы «Градостроительная политика» принятой Мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Программа комплексного обустройства и развития центральной части города Москвы ежегодно формируется с 2011 года по четырем направлениям на основании Государственной Программы «Градостроительная политика» принятой Мэром Москвы Сергеем Собяниным.
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