Политолог Суздальцев: Киев нарушает права украинцев отчуждением приграничных земель

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о так называемом отчуждении приграничных земель. В рамках инициативы участки собственников, расположенные вдоль границы страны, будут изыматься в пользу государства и передаваться пограничной службе.
Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о так называемом отчуждении приграничных земель. В рамках инициативы участки собственников, расположенные вдоль границы страны, будут изыматься в пользу государства и передаваться пограничной службе.
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