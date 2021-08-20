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Политолог Суздальцев: Киев нарушает права украинцев отчуждением приграничных земель

Политолог Суздальцев: Киев нарушает права украинцев отчуждением приграничных земель

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о так называемом отчуждении приграничных земель. В рамках инициативы участки собственников, расположенные вдоль границы страны, будут изыматься в пользу государства и передаваться пограничной службе.

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