«Пришлось ввязываться в это дерьмо» Как «первый олигарх» России спасал Ельцина от потери власти и вошел в историю?

13 октября в Тель-Авиве скончался бывший российский банкир Александр Смоленский. Ему было 70 лет. В 1990-е он считался одним из самых известных и богатых людей России — Смоленскому принадлежала бизнес-империя, в которую входили крупные банки, инкассаторские фирмы, система безналичных расчетов, туристические и страховые компании и так далее.