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«Пришлось ввязываться в это дерьмо» Как «первый олигарх» России спасал Ельцина от потери власти и вошел в историю?

«Пришлось ввязываться в это дерьмо» Как «первый олигарх» России спасал Ельцина от потери власти и вошел в историю?

13 октября в Тель-Авиве скончался бывший российский банкир Александр Смоленский. Ему было 70 лет. В 1990-е он считался одним из самых известных и богатых людей России — Смоленскому принадлежала бизнес-империя, в которую входили крупные банки, инкассаторские фирмы, система безналичных расчетов, туристические и страховые компании и так далее.

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Комментарии
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Владимир Безгрешнов
,, Ваш отец дьявол...&quot;
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21 час.
ЛЛ
Людмила Лепаева
Все под богом ходим хоть олигарх,хоть нищий
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20 час.

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