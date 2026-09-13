Британец оставил 75-летнюю мать лежать на полу в ванной на две недели

За то, что бросил мать умирать и не оказал своевременно помощь ей, мужчина получил шесть с половиной лет тюрьмы.
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