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Фиктивное трудоустройство обернулось условным

Фиктивное трудоустройство обернулось условным

Преображенский суд Москвы вынес приговор по делу директора Научного центра высоких технологий создания вооружения военной и специальной техники ФГБУ «Российская академия ракетных и артиллерийских наук» (РАРАН) полковника Андрея Грудзинского и его советника, члена-корреспондента РАРАН Вадима Фридланда.

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Зоя Копань
Опять евреи, где пахнет наживой, они тут как тут!
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16 час.

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