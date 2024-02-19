Фиктивное трудоустройство обернулось условным

Преображенский суд Москвы вынес приговор по делу директора Научного центра высоких технологий создания вооружения военной и специальной техники ФГБУ «Российская академия ракетных и артиллерийских наук» (РАРАН) полковника Андрея Грудзинского и его советника, члена-корреспондента РАРАН Вадима Фридланда.
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