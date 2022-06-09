Переформатирование сознания. Охранители устоев

Вячеслав Шпаковский Николай Рерих не был таким уже рьяным поклонником С. С. Уварова и его «теории официальной народности», но прекрасно чувствовал эту самую народность и её истоки, и… будучи талантливым художником, передал её в своей живописи.
Вячеслав Шпаковский Николай Рерих не был таким уже рьяным поклонником С. С. Уварова и его «теории официальной народности», но прекрасно чувствовал эту самую народность и её истоки, и… будучи талантливым художником, передал её в своей живописи.
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