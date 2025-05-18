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Степашин: Путин при личной встрече «размажет» Зеленского психологически

Президент Российского книжного союза и бывший премьер-министр Сергей Степашин в интервью «Аргументам и фактам» выразил мнение, что в случае личной встречи Владимир Путин «психологически размажет» Владимира Зеленского.

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