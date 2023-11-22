Неспешный разговор
БлогУра! Праздник!Родина мояНовостиПолитикаДом и семьяЖенский клубНаши дети
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Неспешный разговор

20 988 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • КузнецовВВ
    послушайте любое выступление Путина на неудобную тему и сразу все пойметеЧто узнал западны...
  • Александр Иноземцев
    "...обычный перевод стрелок на другие проблемы" -, поясните, пожалуйста, Вы о ЧЁМ?Что узнал западны...
  • Владимир Петров
    Поставили за нахождение наверху, на Олимпе, близ Верховного. А туда не попадают наивные. Но частично ты прав, Ляксандр."Последний маршал...

У России будут свои чипы и оборудование для производства. «Росатом» вкладывает миллиарды в создание отечественных литографических сканеров.

У России будут свои чипы и оборудование для производства. «Росатом» вкладывает миллиарды в создание отечественных литографических сканеров.

Есть такая хорошая русская пословица: тише едешь – дальше будешь. Так мы уже все знаем, что тот же Китай успешно освоил производство относительно недорогих 7-нм чипов, а в Тайване намечается настоящий саботаж из-за нежелания создавать фабрики на территории США и передавать им технологии, что, по сути, ставит под сомнение возможность дальнейшего тотального контроля этой отрасли США.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх