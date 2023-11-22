У России будут свои чипы и оборудование для производства. «Росатом» вкладывает миллиарды в создание отечественных литографических сканеров.

Есть такая хорошая русская пословица: тише едешь – дальше будешь. Так мы уже все знаем, что тот же Китай успешно освоил производство относительно недорогих 7-нм чипов, а в Тайване намечается настоящий саботаж из-за нежелания создавать фабрики на территории США и передавать им технологии, что, по сути, ставит под сомнение возможность дальнейшего тотального контроля этой отрасли США.