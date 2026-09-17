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«Макс, нет! Оставайся там! Пожалуйста!» Соперник умолял Ферстаппена не обгонять – пилот «Ред Булл» сразился со 100 картингистами-любителями

Пилот « Ред Булл » Макс Ферстаппен провел гонку на « Сильверстоуне » против 100 картингистов-любителей – журналистов, стримеров, селебрити и фанатов.

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