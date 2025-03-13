«Изображал макаку» В РПЛ разгорелся расистский скандал с участием игрока «Зенита». Как это было и кто виноват?

В Российской премьер-лиге (РПЛ) впервые за долгое время разгорелся скандал на расистской почве. Бразильский футболист петербургского «Зенита» Вендел в матче против «Факела» показал средний палец в сторону трибун, получил красную карточку, а свое поведение объяснил провокациями на почве расизма.
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