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Французский ядерный стартап ищет 150 млн евро для прототипа своего реактора

Французский ядерный стартап ищет 150 млн евро для прототипа своего реактора

Naarea, французский ядерный стартап, существующий три года, надеется привлечь 150 миллионов евро (164 миллиона долларов США) для разработки небольшого реактора, который будет удовлетворять растущие потребности промышленности в декарбонизации с начала следующего десятилетия.

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