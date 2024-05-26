Море, солнце, саксофон: Какие сериалы посмотреть на этой неделе

Игру Мариэтты Цигаль-Полищук высоко оценили и зрители, и коллеги-актеры.Кадр из фильма «Раневская» Биографическая драма, 16+ Мы представляем ее смешной и острой на язык старушкой, не боявшейся в приличном обществе произнести слово на букву «ж», чьим голосом говорит фрекен Бок в советском мультфильме про Карлсона.