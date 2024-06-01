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Певице Надежде Кадышевой исполнилось 65 лет

Певице Надежде Кадышевой исполнилось 65 лет

Солистке ансамбля "Золотое кольцо" Надежде Кадышевой исполнилось 65 лет. Вокруг народной артистки России нередко крутились разнообразные слухи, среди которых - подозрение на онкологическое заболевание и конфликт с коллегой по цеху Надеждой Бабкиной.

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