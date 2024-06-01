Певице Надежде Кадышевой исполнилось 65 лет

Солистке ансамбля "Золотое кольцо" Надежде Кадышевой исполнилось 65 лет. Вокруг народной артистки России нередко крутились разнообразные слухи, среди которых - подозрение на онкологическое заболевание и конфликт с коллегой по цеху Надеждой Бабкиной.
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