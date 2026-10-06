Есть что делить: о чем договорятся Россия и США после капитуляции Украины

Западная пресса внезапно сменила регистр и заговорила о параметрах большой сделки между Москвой и Вашингтоном.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- 100 лет СССР. «Я ...
- 100 лет СССР. «Я ...
- В Югре мигрантам ...
Уже поделили. Тысячи погибших наших пацанов за всю историческую территорию. Больше забугорные хотелки не принимаются.
Никто и НИЧЕГО типа "делить" НЕ БУДЕТ.
Взятое в бою - трофей.
А трофеями не делятся.
Второе - взвыли пидорасы пиндосские после "запрета на экспорт дизеля из России".
Они тянули дизуху по импорту, а тут такой пердимонокль случился - ЗАПЕРТ.
Пиндосы "въехали" что мы заберём ВСЁ, что они там "подписали контракты", теперь дёргаются в конвульсиях - рыжему шизоиду его "спонсоры" не простят такого "попадалова", пристрелят, как и предыдущих.
США вступило в войну с войсками фашисткой Германии только тогда когда Победа СССР была над ними уже явной и неизбежной. А когда ещё не отгремели пушки в 1945 г. американские генералы уже начали проводить и разрабатывать шпионские, военные и террористические операции против СССР как краткосрочные так и в долгую. Результат мы знаем. Поэтому какой бы договор с США не был заключен, заранее можно считать его мёртвым.
Относительно возможности каких-то соглашений с США в области экономических интересов стран в принципе может идти речь, только я сомневаюсь что будет реализовано условие о том, что "Запад обязан демонтировать военную инфраструктуру НАТО, придвинутую к российским границам после 1997 года".
В задачах СВО чётко оговорено о "делимитаризации" Украины, о её "внеблоковом статусе" - это вполне нормальное условие для переговоров.
Хохлы мудаки!😂
Спонсировали Европу дешевым газом , теперь Америку хотят спонсировать , а с собственных граждан за жкх содрать втридорога, и на кредиты всех посадить желательно, охренеть не встать чо творится
Даже если ВВП и договорится с ДТ на своих условиях, Донни придется приказать потомку фашиста мерцу заткнуться и усохнуть!) Ведь тот уже на серьезных щах заваривает третью мировую, чтобы отвлечь немцев от своей никчемной шкурки, коей грозит ШВАХ!)
Только с кем там разговаривать, послушайте что они несут, там сплошное расстройство психики. Только конченные идиоты могут такое творить.