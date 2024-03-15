Российский Минюст в пятницу, 15 марта, опубликовал обновлённый список физических и юридических лиц, считающихся иноагентами.
Блогера Николая Соболева исключили из списка иноагентов
Комментарии
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Валерий Сафули
Статус иноагента должен даваться пожизненно, если противоправные действия сделаны сознательно! Так что ждем их появления в этих списках повторно! Из за того что их надежды зарабатывать на русофобии не оправдались еще не значит что они изменились.
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