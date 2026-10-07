Разворот на Восток: Почему Азиатские спортивные игры прошли без России?

Отечественная бюрократия не может преодолеть своей прозападной ориентации Сергей Аксёнов На фото: церемония закрытия Азиатских игр 2026 года в Нагое (Фото: Naoki Nishimura / AFLO / Global Look Press) Церемония закрытия XX Азиатских спортивных игр прошла 4 октября, в воскресенье, в японском городе Нагоя.
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Свежие комментарии
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Вот и ответ на вопрос, о Нашей стране. Страна, большей частью находится в Азии. Но наши элиты, настроены на Запад. Деньги там свои хранят. Детей там своих учат. Бледножопые европейцы будут для них всегда ближе, и милее.
Вопрос Дерипаске- 1.как он, на пустом месте, стал владельцем алюминиевой промышленности и гидростанций 2. как и почему в этой важнейшей отрасли появился минфин США?
е
У наших чиновников не западоцентричное мировоззрение, они смотрят в рот Западу и гораздо больше боятся недовольства Запада, чем Путина и пророссийских чиновников. Это 100%
А почему исчез пост Юрия?
Юрий,а причём здесь Путин? Дел у него больше нет что ли? Есть у него дела поважнее спорта на данный момент.Мозги включайте, пожалуйста.
вы видели министра спорта-главу НОК России Дегтярёва? слышали его блеяние? и чему удивляться,путин умных возле себя не держит.