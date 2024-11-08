Ignio.com Весы. Еженедельный ювелирный гороскоп за 11 - 17 ноября

Если вы заметили, что застежка вашего любимого браслета, ожерелья или цепочки уже не так надежна, как раньше, не дожидайтесь момента, когда драгоценность незаметно соскользнет с вашей руки или шеи на пол.
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